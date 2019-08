Usa: Casa Bianca "difende" nuova normative sull'immigrazione

- La revisione delle normative immigrazione annunciata questa settimana negli Stati Uniti garantirà che i nuovi cittadini legalmente entrati nel paese abbiano il loro peso, senza pregiudizi o trattamenti di favore. È quanto espresso dall’amministrazione presidenziale, non spegnendo tuttavia le critiche per quella che sembra una nuova “stretta” della Casa Bianca sul tema dell’immigrazione negli Usa. La nuova normativa, infatti, prevede minori possibilità di erogare una “carta verde” – il passo principale verso l’ottenimento della cittadinanza – a quei richiedenti che per le loro condizioni sociali ed economiche potrebbero diventare un peso per i contribuenti. Questa regola dovrebbe svantaggiare, con ogni probabilità, le persone in condizioni di indigenza provenienti da America Latina, Africa e di alcuni paesi asiatici. Secondo alcuni ricercatori le persone a cui verranno concesse le carte verdi diventeranno “più ricche”, ma si ridurrà il loro numero: i documenti andranno a quegli immigrati con un buon livello di istruzione e una dichiarata capacità di autosufficienza economica. (segue) (Was)