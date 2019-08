Usa: Casa Bianca "difende" nuova normative sull'immigrazione (2)

- Le persone provenienti dall'Europa e dal Canada avranno meno probabilità di incontrare problemi ai sensi delle nuove normative, secondo uno studio, secondo cui, per contro, quasi tre quarti dei recenti arrivi dal Messico e dai Caraibi hanno redditi relativamente modesti che metterebbero a repentaglio le loro possibilità di ottenere la carta verde. "Mai prima d'ora nella nostra storia abbiamo negato ‘il sogno americano’ a persone che non fanno parte della classe media", ha dichiarato Doug Rand, che ha lavorato alla politica sull'immigrazione alla Casa Bianca durante l’amministrazione presidenziale di Barack Obama e ha co-fondato una società tecnologica che aiuta gli immigrati a ottenere verde carte. "Questo è un tentativo di tornare indietro e cambiare radicalmente il volto dei nuovi cittadini statunitensi", ha aggiunto Rand. (Was)