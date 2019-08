Brasile-Paraguay: scontri sul ponte dell'amicizia durante protesta contro presidente Abdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo composto da alcune centinaia di manifestanti paraguaiani in protesta contro il governo di Mario Abdo Benitez si sono scontrati oggi con la polizia a Ciudad del Este, municipio al confine con il Brasile. Gli scontri, durati per alcuni minuti, sono iniziati quando gli agenti di polizia che vigilavano sul passaggio di confine sul Ponte dell'Amicizia hanno cercato di aprire un varco tra i manifestanti per spianare la strada al passaggio di camion che lasciavano il Paraguay in direzione del Brasile. Alcuni manifestanti, intenzionati a mantenere il blocco, hanno lanciato pietre contro gli agenti di polizia, che hanno reagito lanciando a loro volta bombe con effetto stordente, gas lacrimogeno e utilizzando proiettili di gomma. A causa della protesta il traffico sul Ponte dell'Amicizia è rimasto bloccato alcune ore. Molti negozi dell'area hanno chiuso i battenti. (segue) (Brb)