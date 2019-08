Torino: Museo Egizio aperto a ferragosto

- Il Museo Egizio resta aperto al pubblico il giorno di Ferragosto, con un fitto programma di attività e visite guidate che proseguirà anche nei giorni successivi. Giovedì 15 agosto il museo osserverà l’orario di apertura ordinario (9.00 – 18.30), mentre venerdì 16, grazie allo Speciale Estate, sarà aperto fino alle 22.30, con biglietteria aperta fino a un’ora prima e ingresso a tariffa unica (5 euro) dalle 18.30. Nella settimana di Ferragosto prosegue inoltre, al Mausoleo della Bela Rosin (strada Castello di Mirafiori, 148/7), la mostra itinerante “PapiroTour. L’antico Egitto in Biblioteca”. L’esposizione è visitabile lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 13.00, e in occasione degli eventi serali organizzati nel sito (il calendario completo è disponibile all’indirizzo http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/agenda/ ). L’iniziativa è parte del progetto omonimo, promosso dal Museo Egizio in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi in occasione del 150° anniversario dell’istituzione del Servizio Biblioteche. I cittadini possono quindi avvicinarsi alla civiltà faraonica osservando una serie di pannelli divulgativi. Possono ammirare inoltre una replica del Libro dei Morti di Taysnakht realizzata su papiro nell’ambito di “Liberi di Imparare”, un progetto nato da una collaborazione del Museo Egizio con la Casa Circondariale Lorusso-Cutugno di Torino. (Rpi)