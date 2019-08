Giappone: Tokyo commemora 74mo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale

- L’imperatore del Giappone, Naruhito, è intervenuto per la prima volta all’annuale servizio memoriale per i caduti giapponesi nella Seconda guerra mondiale ieri, 15 agosto. Per l’occasione, l’imperatore asceso al trono lo scorso maggio ha fatto eco alle parole del padre, l’imperatore emerito Akihito, esprimendo “profondo rimorso” per i milioni di persone che hanno perso la vita nel conflitto, alimentato in Giappone dall’ideologia che aveva al proprio apice proprio la figura imperiale. Al primo servizio memoriale dell’era Reiwa hanno preso parte circa 5.300 familiari di vittime della guerra. A mezzogiorno un minuto di silenzio è stato osservato per i circa 3,1 milioni di giapponesi morti durante il conflitto che si è concluso 74 anni fa. (segue) (Git)