Serbia: ministro Esteri Dacic, falso paragone fra dazi kosovari e campagna serba anti-riconoscimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il ministro dell'Interno serbo Nebojsa Stefanovic, ha aggiunto Dacic, si sta preparando per la votazione, il prossimo ottobre in Cile, presso l'Assemblea generale dell'Interpol su un'eventuale accoglienza del Kosovo fra i membri dell'organizzazione internazionale. "Dobbiamo prepararci per fare in modo che non entrino nelle organizzazioni internazionali", ha concluso Dacic. I paesi del Quintetto (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti) hanno emesso ieri un comunicato congiunto in cui auspicano la realizzazione di una piena normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina. Secondo la nota, gli Stati auspicano una normalizzazione attraverso un accordo onnicomprensivo, politicamente sostenibile e legalmente vincolante che contribuisca alla stabilità regionale. Lo status quo, prosegue la nota, impedisce un progresso del cammino sia del Kosovo che della Serbia verso l'Unione europea e "semplicemente non è sostenibile". (segue) (Seb)