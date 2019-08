America Latina: rapporto Cepal, Ide in crescita del 13,2 per cento nel 2018 (4)

- Secondo l'ultimo rapporto annuale sulle prospettive di crescita della regione della Commissione economica per l'America latina e i Caraibi, diffuso lo scorso 31 luglio, l'economia dell'America latina e dei Caraibi crescerà dello 0,5 per cento nel 2019. A frenare la crescita soprattutto la debole performance economica di Brasile e Messico. La Commissione ha ad ogni modo rivisto al ribasso le stime di crescita in 15 dei 20 paesi della regione. Il rischio maggiore per la crescita economica della regione, si leggeva nello studio, è rappresentato dal deterioramento delle condizioni finanziarie per le economie emergenti affiancato da una tendenza alla svalutazione delle principali valute rispetto al dollaro. Speciale attenzione veniva posta inoltre agli effetti delle tensioni commerciali globali. (Abu)