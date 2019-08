Usa: Casa Banca chiederà al Congresso restituzione fondi non stanziati per progetti umanitari

- Nei prossimi giorni, la Casa Bianca dovrebbe inviare al Congresso una proposta per ottenere la restituzione al dipartimento del Tesoro di miliardi di dollari di fondi di aiuti esteri che non sono stati utilizzati. Secondo quanto riferiscono fonti dell’amministrazione presidenziale al “Washington Post”, la Casa Bianca ha deciso di tentare di recuperare quei fondi che non vengono stanziati entro il tempo utile – ovvero la conclusione dell’anno fiscale – dalle agenzie umanitarie statunitensi. Secondo quanto riportato la Casa Bianca potrebbe recuperare tra i 2 miliardi e i 4 miliardi di dollari destinati a vari progetti umanitari già approvati dal Congresso per gli esercizi fiscali 2018 e 2019. Diversi esponenti democratici e repubblicani ritengono, tuttavia, che tale decisione minerebbe l’autorità del Congresso, consentendo alla Casa Bianca di appropriarsi di fondi che potrebbero essere stanziati altrove. Le fonti del “Washington Post”, tuttavia, insistono sul fatto che oggetto di questa normativa sono solo progetti ritenuti “inutili” o di “valore discutibile”. (Was)