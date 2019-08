Brasile: Bolsonaro "banditi di sinistra stanno tornando al potere in Argentina"

- Dei "banditi di sinistra" stanno tornando "al potere" in Argentina. Così il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha commentato la vittoria di Alberto Fernández e della lista di Cristina Kirchner alle elezioni primarie. "L'Argentina sta precipitando nel caos, sta iniziando a seguire il corso del Venezuela, perché i banditi di sinistra hanno iniziato a tornare al potere", ha detto Bolsonaro nel corso del suo intervento in un evento pubblico nello stato di Piauì. Il capo dello Stato ha di fatto risposto alle parole espresse dal candidato peronista alle prossime elezioni presidenziali di ottobre in Argentina, Alberto Fernandez, che aveva definito Bolsonaro un "violento", un "razzista" e un misogino". Immediatamente dopo l'affermazione del candidato Fernandez alle elezioni primarie argentine Bolsonaro aveva commentato che la possibile vittoria del candidato di sinistra alle presidenziali avrebbe potuto causare un esodo massiccio di argentini in Brasile, spaventati da politiche economiche accostate a quelle venezuelane di Nicolas Maduro. In più occasioni il presidente brasiliano ha manifestato le sue preferenze per una rielezione di Macri in Argentina avvertendo che una vittoria di Fernandez avrebbe portato a "pesanti conseguenze nelle relazioni diplomatiche tra Argentina e Brasile". (segue) (Brb)