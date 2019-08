Brasile: Bolsonaro "banditi di sinistra stanno tornando al potere in Argentina" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto che decreterà i nuovi presidente e vice presidente argentini si terrà il 27 ottobre. Una tornata elettorale che servirà anche a rinnovare 130 seggi della Camera dei deputati, 24 del senato e 43 del Parlasur, il parlamento del Mercato comune dell'America del Sud composto da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay. Sarà proclamato presidente al primo turno il candidato che otterrà almeno il 45 per dei voti totali, o il 40 per cento dei voti con uno scarto superiore al 10 per cento sul secondo. L'eventuale ballottaggio si terrà invece il 24 di novembre. (Brb)