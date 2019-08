Afghanistan: inviato Usa Khalilzad, colloqui in Qatar "positivi" ma nessun accordo (2)

- L'accordo che Khalilzad sta tentando di negoziare con i talebani prevedrebbe di smobiliare la metà dei circa 20 mila statunitensi e delle altre truppe straniere attualmente di stanza in Afghanistan in cambio di garanzie che il paese non consentirà ai militanti radicali islamici di rifugiarsi nel suo territorio. Khalilzad ha suggerito di aver compiuto alcuni progressi su questi punti. Ma sembra che praticamente non siano stati fatti progressi sulle altre richieste degli Stati Uniti, incluso quella che prevede che i talebani negozino direttamente con i rappresentanti del governo afgano. I talebani, infatti, non riconoscono il governo di Kabul e lo definiscono “un burattino dell'Occidente”. Un altro punto critico è l’accordo su un nuovo cessate il fuoco nel paese. (Was)