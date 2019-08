Usa-Russia: "Cnn", Steve Biegun potrebbe diventare il nuovo ambasciatore a Mosca (2)

- Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha detto mercoledì che il presidente Donald Trump ha detto al presidente Vladimir Putin durante una telefonata del mese scorso che il nuovo ambasciatore in Russia sarebbe stato nominato "a breve". Il nuovo rappresentante diplomatico assumerà l’incarico a Mosca in un momento particolarmente difficile, poiché le relazioni bilaterali continuano a essere particolarmente tese a causa dei diversi dossier che vedono i due paesi su fronti contrapposti. Ultimo terreno di scontro è la questione del trattato Inf, da cui gli Stati Uniti sono ufficialmente ritirati lo scorso 2 agosto, ponendo fine all’intesa che ha garantito la sicurezza internazionale in termini di testate a medio raggio dal 1987. (Was)