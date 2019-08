Usa: commissione vigilanza avvia indagine su decisione Casa Bianca di riprendere esecuzioni

- I membri della commissione di vigilanza della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Jamie Raskin e Ayanna Pressley hanno avviato un'indagine sulla decisione dell'amministrazione presidenziale di riprendere l’applicazione della pena di morte. "Siamo estremamente preoccupati per i tipi di strutture dalle quali l'Ufficio di presidenza otterrà il pentobarbital (il farmaco utilizzato per effettuare le esecuzioni), se l'Ufficio di presidenza sarà in grado di garantire che le esecuzioni si svolgano nella maniera più indolore possibile e se l'Ufficio di presidenza sarà soggetto a protocolli rigorosi volti a prevenire i problemi che si sono verificati a livello statale", hanno affermato i legislatori. (segue) (Was)