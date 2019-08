Torino: Musei Reali aperti a ferragosto

- Oggi, giovedì 15 agosto, e per tutto il ponte, è prevista la regolare apertura con i consueti orari dei Musei Reali, a Torino. Inoltre, come ogni giovedì dalle 17 alle 19, i Musei sono visitabili gratuitamente, grazie all’iniziativa Happy hour (chiusura biglietteria ore 18). Alle 21, nell’ambito della rassegna Cinema a Palazzo, spazio alla settima musa con il film The Italian Job (G.B. 1969, regia di P. Collison, con Michael Caine, Noël Coward, Benny Hill, Raf Vallone). Il biglietto intero degli spettacoli vale per un ingresso ridotto ai Musei Reali, mentre con quello dei Musei e delle mostre, si ha diritto alla riduzione a € 4 sull’ingresso ai film. Nelle Sale Chiablese prosegue fino al 3 novembre la mostra "I mondi di Riccardo Gualino collezionista e imprenditore", che riunisce per la prima volta in modo esteso i due principali nuclei della collezione del noto mecenate, con opere conservate alla Galleria Sabauda di Torino e alla Banca d’Italia di Roma, insieme a dipinti, sculture, arredi e fotografie provenienti da musei e istituzioni torinesi e nazionali, raccolte private e archivi, fra i quali l’Archivio Centrale dello Stato. (Rpi)