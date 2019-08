Brasile: governo, legge libertà economica genererà 3,7 milioni di posti di lavoro in 10 anni (2)

- "Sarà difficile misurare questo impatto a breve termine, ma avrà sicuramente un impatto molto positivo proprio perché micro e piccoli imprenditori, che costituiscono la maggior parte delle attività produttive nel settore dei servizi in Brasile, riscontreranno un effetto immediato soprattutto in termini di vantaggi per la semplificazione burocratica", ha aggiunto Eubel. La Camera dei deputati brasiliana ha approvato questa mattina il testo base della legge sulla libertà economica con 345 voti a favore, 76 contrari e un'astensione. Il decreto (medida provvisoria 881/19) elaborato dal ministro dell'Economia, Paulo Guedes, stabilisce maggiori garanzie per l'attività economica di libero mercato, impone restrizioni al potere regolamentare dello stato, crea diritti di libertà economica e regola le azioni delle autorità fiscali federali. (segue) (Brb)