India-Pakistan: crisi Kashmir, Cina chiede riunione a porte chiuse Consiglio sicurezza Onu

- La Cina ha chiesto di tenere una riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per affrontare la situazione nelle regioni del Jammu e Kashmir. Lo ha riferito una fonte diplomatica all’agenzia di stampa russa “Sputnik”. "La rappresentanza permanente della Cina presso le Nazioni Unite ha chiesto una riunione a porte chiuse citando la lettera inviata dal Pakistan", ha detto la fonte. Ieri il ministro degli esteri pakistano Shah Mahmood Qureshi in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio di sicurezza Joanna Wronecka ha chiesto di convocare delle consultazioni sul Jammu e Kashmir, citando una serie di violazioni dei diritti umani presumibilmente commesse dalle autorità indiane prima e in seguito alla decisione di revocare lo status speciale e le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali che questa azione potrebbe rappresentare. (Rum)