Brasile: Bolsonaro "banditi di sinistra stanno tornando al potere in Argentina" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 47,3 per cento delle preferenze a livello nazionale la coalizione guidata dal ticket Alberto Fernandez-Cristina Kirchner (Frente de Todos - FdT) ha vinto in modo schiacciante le elezioni primarie tenute lo scorso 11 agosto in Argentina. Con solo il 32,4 per cento dei voti ottenuti, la coalizione del presidente Mauricio Macri ha registrato invece una performance notevolmente al di sotto delle aspettative e di quanto prospettavano anche la maggior parte dei sondaggi nelle ultime settimane. L'attuale differenza, se mantenuta al primo turno delle presidenziali che si svolgeranno il 27 ottobre, consentirebbe a Fernandez una vittoria direttamente al primo turno. Il presidente Macri ha ammesso la sconfitta poco dopo le 22 di domenica (ora locale), prima ancora che venissero diffusi i primi dati ufficiali. "Abbiamo avuto una cattiva elezione", ha dichiarato Macri, che ha quindi aggiunto che il risultato "ci obbliga a partire da domani a raddoppiare gli sforzi per ribaltare il risultato ad ottobre". Pochi minuti dopo le parole del presidente il ministro degli Interni, Rogelio Frigerio, ha diffuso il primo conteggio parziale che mostrava il sorprendente distacco tra i due principali candidati. (segue) (Brb)