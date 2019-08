Brasile: Bolsonaro "banditi di sinistra stanno tornando al potere in Argentina" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sicuro che oggi abbiamo iniziato a costruire un'altra storia", ha dichiarato Fernandez in un comizio celebrativo del risultato. "L'Argentina ha ascoltato il nostro messaggio a favore dell'educazione pubblica, dell'università pubblica, delle piccole e medie imprese che investono e danno lavoro e che devono essere protette dallo Stato" ha aggiunto. Il candidato del Frente de Todos ha quindi voluto mandare un messaggio rassicurante anche ai mercati finanziari che fino ad oggi hanno sempre mostrato una predilezione per l'attuale governo. "Non siamo qui per restaurare un regime ma per costruire una nuova Argentina dove tutti avranno posto, non siamo stati mai dei pazzi governando, abbiamo sempre risolto i problemi lasciati da altri", ha detto Fernandez. (segue) (Brb)