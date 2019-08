Usa: esponente democratico Buttigieg critica direttore servizio immigrazione Cuccinelli

- Il sindaco di South Bend, Indiana, e candidato alle primarie del Partito democratico Usa, Pete Buttigieg, ha criticato l'amministrazione presidenziale Usa guidata da Donald Trump dopo che il direttore ad interim del Servizio per la cittadinanza e l’immigrazione, Ken Cuccinelli, ha modificato la nota poesia sulla Statua della libertà di Emma Lazarus. Secondo Cuccinelli, la poesia di riferisce “alle persone giunte dall’Europa dove vivevano in società divise per classi”, un’affermazione controversa che ha suscitato non poche polemiche. "L'intero significato dell'esperienza degli immigrati in America è che l'America cresce quando diamo il benvenuto agli immigrati, e molte delle persone che sono arrivate nelle generazioni precedenti erano considerate indesiderate. Il modo in cui parlavano degli italiani o degli irlandesi è esattamente il modo in cui parlano delle persone provenienti oggi dal Messico e dall'America centrale", ha detto in un’intervista alla “Cnn” il candidato democratico. (Res)