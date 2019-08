Brasile-Paraguay: scontri sul ponte dell'amicizia durante protesta contro presidente Abdo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti sono scesi in piazza per manifestare la loro opposizione al presidente Mario Abdo Benitez relativamente alla gestione della centrale idroelettrica bi-nazionale Itaipu che sorge a poca distanza dal ponte dell'Amicizia. Lo scorso maggio il trattato tra Brasile e Paraguay per lo sfruttamento della centrale era stato rivisto per volere del governo Bolsonaro, in particolare quanto all'allegato C che garantiva fino al 2022 prezzi molto più bassi per l'approvvigionamento di energia per Assunzione. La decisione di livellare i prezzi per entrambi i paesi avrebbe portato a un aumento di oltre il 30 per cento della spesa per la corrente elettrica per gli utenti del Paraguay. (segue) (Brb)