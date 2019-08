Torino: Gam, Mao e Palazzo Madama, a ferragosto ingresso a 1 euro (2)

- Tariffe speciali 15 agosto: GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea: Collezioni del Novecento e del Contemporaneo + mostre Ketty La Rocca. Appendice per una supplica e Nella Marchesini. La vita nella pittura: 1 euro (chiuse le collezioni dell’Ottocento); Mostra Giorgio de Chirico. Ritorno al futuro: 1 euro. La tariffa sarà applicata anche agli Abbonati Musei Torino Piemonte.Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica: Collezioni + mostre Notre-Dame de Paris. Sculture gotiche dalla grande cattedrale eQuando il libro si riveste d'arte: 1 euro; Mostra Dalla Terra alla Luna. L’arte in viaggio verso l’Astro d’argento: 1 euro; Mostra L’Italia del Rinascimento. Lo splendore della maiolica: 1 euro. La tariffa sarà applicata anche agli Abbonati Musei Torino Piemonte.MAO Museo d’Arte Orientale: Collezioni con rotazioni Creature reali e fantastiche evocatrici di simbologie e leggende (dipinti giapponesi su rotolo verticale) e Sulla via della folgore di diamante (dipinti nella Galleria della Regione himalayana) e Di grandi epopee e gloriosi guerrieri giapponesi (paraventi giapponesi): 1 euro; mostra Goccia a goccia dal cielo cade la vita. Acqua Islam e arte: 1 euro. La tariffa sarà applicata anche agli Abbonati Musei Torino Piemonte. (segue) (Rpi)