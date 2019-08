Torino: Gam, Mao e Palazzo Madama, a ferragosto ingresso a 1 euro (3)

- Visite guidate:Giovedì 15 agosto ore 11.00A FERRAGOSTO IN VIAGGIO VERSO L’ASTRO D’ARGENTOPalazzo Madama – visita guidata alla mostra Dalla Terra alla LunaSono passati cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna e per celebrare l’astro d’argento Palazzo Madama propone un “nuovo viaggio” attraverso la mostra a cura di Luca Beatrice e Marco Bazzini. La visita guidata permette di ripercorrere il fascino verso la Luna a partire dall’Ottocento, periodo in cui l’allunaggio continuava a essere una chimera. Lo sguardo melanconico e sognante dei pittori romantici è percepibile nel tema del chiaro di luna sviluppato nelle opere di De Gubernatis e Bagetti, mentre nel Novecento primeggiano le atmosfere fiabesche di Marc Chagall o la metafisica rigorosa di Felice Casorati; si giunge infine a una vera e propria ossessione nell’immaginare qualcosa di infinitamente lontano, come Concetto spaziale di Lucio Fontana e Superfici lunari di Giulio Turcato.Il percorso termina con l’analisi delle opere di Yves Klein, del pittore simbolista Karl Wilhelm Diefenbach e dell'artista concettuale belga Paul Van Hoeydonck, la cui opera "Fallen astronaut" fu portata sulla Luna e lì lasciata dalla missione Apollo 15. Presenti in mostra anche alcune immagini della Nasa e oggetti di design degli anni ’60 di autori come Vico Magistretti, Achille Castiglioni, Piero Fornasetti.Costo: € 6,50 con radioguida + biglietto di ingresso alla mostra a 1 € biglietto di ingresso alla mostra anche per i possessori di Abbonamento Musei (ingresso gratuito per i possessori di Torino Piemonte Card).Info e prenotazioni: 011 5211788 - prenotazioniftm@arteintorino.comGiovedì 15 agosto ore 16.00FERRAGOSTO CON GIORGIO DE CHIRICOGAM - Visita guidata alla mostraLa visita guidata permette di illustrare il dialogo tra la pittura neometafisica di Giorgio de Chirico con le generazioni di artisti che si sono ispirati alla sua opera, riconoscendogli il ruolo di maestro.L’artista, con la sua visione originaria e futuribile, ha influenzato atteggiamenti e generi differenti non solo nel campo delle arti visive, ma anche della letteratura, nel cinema, nelle nuove tecnologie digitali, fino ai videogiochi e videoclip. La neometafisica di de Chirico (1968 – 1978) rappresenta un ritorno e una nuova partenza, una fase di nuova creatività verso altre soluzioni sperimentali, arrivando a dialogare con la pop art e con l’arte internazionale. Attraverso un centinaio di opere provenienti da importanti musei, enti, collezioni private e fondazioni, tra cui la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, la mostra presenta l’intenso rapporto tra le opere neometafisiche dell’artista e le nuove tendenze dell’arte italiana e internazionale.Costo visita guidata: € 6 con radioguida + biglietto di ingresso alla mostra a 1 € biglietto di ingresso alla mostra anche per i possessori di Abbonamento Musei (ingresso gratuito per i possessori di Torino Piemonte Card).Info e prenotazioni: TicketOne 011 0881178Giovedì 15 agosto 2019 ore 16FERRAGOSTO AL MAO. ACQUA, ISLAM E ARTE.MAO - Visita guidata alla mostraLa visita guidata alla mostra permette di illustrare, attraverso i numerosi prestiti concessi da importanti istituzioni europee ed extraeuropee, l’antico e intimo rapporto tra l’acqua e il mondo islamico.Elemento primigenio l’acqua evoca in numerose civiltà la maternità, la pulizia, la purità, la sensualità, la nascita e morte ma nell’Islam tali idee hanno trovato un senso di maggior profondità, facendo di essa uno dei cardini della vita umana.Il percorso toccherà diversi temi a partire dal rapporto tra acqua e religione: la parola del Corano, il pellegrinaggio, la preghiera e purificazione. Sarà affrontato il tema dell’hammam e del bagno come luogo di purificazione e aggregazione per proseguire con l’importanza dell’utilizzo dell’acqua nelle quotidianità, all’interno di case e palazzi, toccando il tema degli approvvigionamenti attraverso gli acquedotti e delle canalizzazioni siriane, i giardini di Spagna e i bagni di Istanbul. Infine ci soffermeremo sull’eredità islamica nel mondo europeo, dal cinquecento fino al gusto orientalista dell’ottocento. Grazie ad un allestimento capace di immergere i visitatori in un paesaggio di armonie sonore e visive saranno illustrati diversi manufatti legati al tema e all’uso dell’acqua, suddivisi per sezioni tematiche. Tra le opere esposte brocche di fontane siriane, una brocca iznik del XV secolo, tappeti che ricoprono un arco temporale che va dal XVI al XIX secolo, una coppa di vetro iraniana del IX-X secolo, uno spargiprofumo del XII secolo proveniente dall’India e numerosi manoscritti.Costo: visita guidata €6.50 con radioguida. + biglietto di ingresso alla mostra a 1 € biglietto di ingresso alla mostra anche per i possessori di Abbonamento Musei (ingresso gratuito per i possessori di Torino Piemonte Card). (Rpi)