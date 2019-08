Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, venerdì 16 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: è attesa una bella giornata di Sole sul Nordovest, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e al più qualche innocua velatura in transito nella seconda parte del giorno. Clima gradevole, con valori diurni intorno ai 30°C in Valpadana, un paio di gradi in meno sulla Riviera ligure. Nella notte minime in genere al di sotto dei 20°C. Poca afa e ben ventilato. Mar ligure poco mosso. (Rpi)