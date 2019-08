America Latina: rapporto Cepal, Ide in crescita del 13,2 per cento nel 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti stranieri diretti (Ide) nella regione dell'America Latina e dei Caraibi sono aumentati del 13,2 per cento nel 2018 rispetto all'anno precedente invertendo in questo modo una tendenza di cinque anni consecutivi in calo. Lo afferma un rapporto della Commissione economica per l'America Latina (Cepal) diffuso oggi. Secondo il documento dell'organismo di promozione dello sviluppo regionale dipendente dalle Nazioni Unite in termini nominali gli Ide nella regione nel 2018 ammontano quindi a un totale di 184 miliardi di dollari. La ripresa degli investimenti nel 2018, si legge nel documento, si basa non tanto sull'apporto di capitali nuovi quanto principalmente "all'incremento dei re-investimenti degli utili e dei crediti". Lo studio rivela inoltre una "grande eterogeneità" tra i risultati a livello nazionale e che su 31 paesi solo 16 hanno mostrato una crescita degli Ide. (segue) (Abu)