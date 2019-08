America Latina: rapporto Cepal, Ide in crescita del 13,2 per cento nel 2018 (2)

- La gran parte di questi dati si spiega con l'incremento registrato in Brasile (88 miliardi di dollari e 48 per cento del totale regionale) e in Messico (36 miliardi di dollari e 20 per cento del totale). Al terzo posto in termini di volume di investimenti l'Argentina, con 11,8 miliardi (+3,1 per cento rispetto al 2017), e la Colombia con 11,3 miliardi (-18 per cento). Gli investimenti in Cile, con 6 miliardi di dollari, sono cresciuti del 3,9 per cento ma rimangono abbondantemente al di sotto della media dell'ultimo decennio. In questo senso il direttore della Cepal, Alicia Barcena, ha considerato che "in un contesto di riduzione internazionale dei flussi di Ide e di forte competizione per gli investimenti" le politiche nazionali dovrebbero essere "orientate ad attrarre investimenti per formare capitali in termini di conoscenza" e a sviluppare "modelli di produzione, energia e consumo sostenibili". (segue) (Abu)