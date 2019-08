Argentina: chiusura mercati, peso in calo dell'8,6 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le primarie presidenziali, un passaggio elettorale obbligatorio in Argentina, hanno certificato - ben oltre quanto anticipato dai sondaggi - un netto vantaggio del ticket Alberto Fernandez-Cristina Kirchner (Frente de Todos - FdT), contro quello formato dal presidente uscente Macri e il canddiato vice Miguel Angel Pichetto: il 47,3 dei consensi contro il 32,4 per cento. L'attuale differenza, se mantenuta al primo turno delle presidenziali che si svolgeranno il 27 ottobre, consentirebbe a Fernandez una vittoria direttamente al primo turno. "Quello che dobbiamo capire è che l'alternativa al nostro governo non ha credibilità nel mondo, che esiste un problema grave tra il kirchnerismo ed il mondo, e che sono loro che devono dimostrare che faranno qualcosa di diverso da quello che hanno fatto prima", ha commentato Macri. (Abu)