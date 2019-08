Usa-Russia: "Cnn", Steve Biegun potrebbe diventare il nuovo ambasciatore a Mosca

La Casa Bianca vorrebbe sostituire Jon Huntsman, ambasciatore statunitense uscente a Mosca, con Steve Biegun, attuale rappresentante speciale per la Corea del Nord. È quanto riferito da due funzionari dell'amministrazione presidenziale alla "Cnn". Huntsman dovrebbe dimettersi ad ottobre dopo due anni di mandato, ha annunciato il Dipartimento di Stato la scorsa settimana, dopo che è stato riportato che l'ex diplomatico stava rientrando nello Utah, probabilmente per candidarsi all'incarico di governatore, un ruolo che ha già ricoperto dal 2005 al 2009. Biegun è considerato il candidato ideale per questo complesso incarico diplomatico a causa della sua vasta esperienza. Biegun, infatti, ha servito nel Consiglio di sicurezza nazionale come segretario esecutivo sotto il presidente George W. Bush e ha trascorso 14 anni a lavorare come assistente del Congresso sia alla Camera che al Senato.