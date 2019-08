Ambiente: Wwf, popolazione animale a rischio nelle foreste dell'Amazzonia (2)

- Il testo sottolinea inoltre che anche la caccia, l'introduzione di specie invasive, la diffusione di malattie e i cambiamenti climatici hanno contribuito al quadro. Nel caso del Brasile, il Wwf menziona direttamente il disboscamento come la principale causa di declino delle popolazioni animali. Nelle foreste tropicali come l'Amazzonia, in media, la perdita di popolazione delle specie studiate ha superato la crescita di tutti i gruppi sommati. Il calo della popolazione è stato particolarmente duro per gli anfibi e i rettili. (segue) (Brb)