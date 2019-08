Ambiente: Wwf, popolazione animale a rischio nelle foreste dell'Amazzonia (3)

- Il Wwf sottolinea che le foreste sono essenziali per raggiungere gli obiettivi globali di conservazione della biodiversità e per combattere i cambiamenti climatici e promuovere lo sviluppo sostenibile. "Le foreste sono importanti depositi di carbonio e le foreste tropicali sono alcuni degli habitat più ricchi di biodiversità del mondo, che contengono più della metà delle specie terrestri del mondo. Le foreste forniscono anche altri servizi vitali dell'ecosistema, tra cui cibo, medicine, materie prime, purificazione delle acque, controllo dell'erosione e riciclo dei nutrienti. Oltre un miliardo di persone dipende dalle foreste per il proprio sostentamento", conclude lo studio. (segue) (Brb)