Usa: deputato repubblicano West rilascia dichiarazioni "controverse" su stupro e incesto

- Il deputato repubblicano statunitense Steve King ha rilasciato delle nuove dichiarazioni controverse sul tema degli stupri e degli incesti. “"Se tornassimo indietro in tutti gli alberi genealogici ed eliminassimo le persone generate da stupro e incesto? Resterebbe qualcuno nel mondo se lo facessimo?", ha detto King a Urbandale, in Iowa, come mostra un video pubblicato online da “Des Moines Register”. "Considerando tutte le guerre e tutti gli stupri e i saccheggi che hanno avuto luogo", ha detto King, “sono certo di poter dire che io non faccio parte di questa categoria”, ma "mi piacerebbe pensare che ognuna delle nostre vite sia preziosa". Le osservazioni del rappresentante del Congresso dell’Iowa giungono nel mezzo della sua campagna politica che prevede di non concedere eccezioni all’aborto in caso di stupro o incesto. L’esponente repubblicano è una figura controversa: lo scorso gennaio, infatti, i vertici del Gop lo hanno rimosso da alcuni incarichi parlamentari dopo che West si è lamentato in un’intervista per il fatto che il termine “suprematista bianco” viene considerato offensivo. (Was)