Usa: agenzia governativa approva nuovo farmaco contro la tubercolosi

- L’Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti ha approvato un nuovo farmaco contro la, la principale causa di morte infettiva al mondo. L'antibiotico, chiamato pretomanid, è stato sviluppato da un gruppo no profit chiamato TB Alliance in una fase in cui sono poche le aziende che stanno investendo nella creazione di antibiotici di nuova generazione, un’attività molto costosa e poco redditizia. Alcuni ricercatori sperano che la TB Alliance possa servire da modello per lo sviluppo di farmaci antibiotici mentre le autorità sanitarie avvertono del crescente pericolo delle infezioni resistenti ai farmaci. Le Nazioni Unite hanno previsto che tali infezioni potrebbero causare 10 milioni di morti ogni anno entro il 2050 se non si agirà per tempo. "Possiamo avere un enorme impatto sulla vita delle persone e fare un grande passo in avanti verso l'eradicazione di una malattia come la tubercolosi", ha affermato Mel Spigelman, presidente e amministratore delegato di TB Alliance. La tubercolosi uccide 1,6 milioni di persone all'anno: di queste circa 500 mila soffrono di ceppi della malattia resistenti ai farmaci. (Was)