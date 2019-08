Brasile: governo, legge libertà economica genererà 3,7 milioni di posti di lavoro in 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla sburocratizzazione, gestione e governo digitale del ministero dell'Economia brasiliano, Paulo Uebel, ha dichiarato che la legge sulla libertà economica, il cui testo base è stato approvato questa mattina dalla Camera dei deputati, genererà 3,7 milioni di posti di lavoro in dieci anni. Uebel, citando uno studio del dipartimento di politica economica del ministero, ha sostenuto che le misure favoriranno lo sviluppo e si tradurranno in una crescita del 7 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nel corso di un decennio. "Si tratta di una crescita notevole. Se fosse stata introdotta quest'anno, la misura avrebbe raddoppiato la crescita del Pil", ha dichiarato Uebel. "La legge ha un impatto molto forte, facilita l'apertura e la chiusura di attività economiche, e soprattutto elimina la necessità di richiedere autorizzazioni e licenze per quelli che vorranno avviare attività economiche a basso rischio che richiedevano dai 3 e i 6 mesi di attesa", ha aggiunto il rappresentante governativo. (segue) (Brb)