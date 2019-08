Brasile: governo, legge libertà economica genererà 3,7 milioni di posti di lavoro in 10 anni (3)

- La versione approvata dai deputati consente a privati e aziende di sviluppare attività considerate a basso rischio, senza dover richiedere licenze, permessi, iscrizioni o registrazioni. Il relatore ha anche incluso tra gli articoli regole che favoriscono l'agilità nell'apertura e nella chiusura delle società e la sostituzione dei sistemi di contabilità tradizionali con quelli digitale per poter adempiere agli obblighi fiscali, previdenziali e del lavoro (eSocial). La legge mette fine anche alle restrizioni per il lavoro di domenica e nei giorni festivi, eliminando l'obbligo per il datore di lavoro di dover pagare il doppio il lavoro prestato dal dipendente nei giorni di festa, nel caso abbia beneficiato del giorno libero in un altro giorno della settimana. (Brb)