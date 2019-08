Usa: Pence dal 3 settembre in tour in Europa, tappe in Islanda, Regno Unito e Irlanda

Washington, 14 ago 23:51 - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence visiterà l'Islanda, il Regno Unito e l'Irlanda all'inizio di settembre. È quanto riferisce un comunicato dell'ufficio della vicepresidenza Usa, secondo cui il tour europeo si concentrerà sui temi del commercio, della Brexit, e del contrasto all'aggressività di Russia e Iran. "Il vicepresidente Mike Pence si recherà in Islanda, Regno Unito e Irlanda questo settembre per conto del presidente Donald Trump", si legge nel comunicato. Pence inizierà il suo viaggio il 3 settembre in Islanda, dove ribadirà l'importanza strategica del paese, gli sforzi della Nato per contrastare l'aggressività russa e le opportunità bilaterali di espansione del commercio e degli investimenti. (segue) (Was)