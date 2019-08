Usa: Pence dal 3 settembre in tour in Europa, tappe in Islanda, Regno Unito e Irlanda (2)

Washington, 14 ago 23:51 - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente statunitense si recherà quindi nel Regno Unito dal 4 al 5 settembre, dove si concentrerà sul rafforzamento delle relazioni bilaterali nel quadro dell’imminente uscita del Regno Unito dall'Unione europea, nonché sulla lotta contro l'aggressione iraniana in Medio Oriente e l’espansione dell’influenza cinese. Pence concluderà il suo tour in Irlanda, su invito del primo ministro Leo Varadkar, il 6 settembre. Il vicepresidente esprimerà l'impegno degli Stati Uniti a garantirà la pace, la prosperità e la stabilità in Irlanda nel pieno sostegno all'accordo del Venerdì Santo. Pence, inoltre, durante gli incontri previsti a Dublino si concentrerà sulle opportunità economiche della cooperazione bilaterale. (Was) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il vicepresidente statunitense si recherà quindi nel Regno Unito dal 4 al 5 settembre, dove si concentrerà sul rafforzamento delle relazioni bilaterali nel quadro dell’imminente uscita del Regno Unito dall'Unione europea, nonché sulla lotta contro l'aggressione iraniana in Medio Oriente e l’espansione dell’influenza cinese. Pence concluderà il suo tour in Irlanda, su invito del primo ministro Leo Varadkar, il 6 settembre. Il vicepresidente esprimerà l'impegno degli Stati Uniti a garantirà la pace, la prosperità e la stabilità in Irlanda nel pieno sostegno all'accordo del Venerdì Santo. Pence, inoltre, durante gli incontri previsti a Dublino si concentrerà sulle opportunità economiche della cooperazione bilaterale. (Was)