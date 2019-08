Torino: Gam, Mao e Palazzo Madama, a ferragosto ingresso a 1 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno di Ferragosto la Fondazione Torino Musei offre l’ingresso, per singolo museo, al prezzo simbolico di 1 euro per visitare le collezioni di Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica, GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, e MAO - Museo d’Arte Orientale.Aggiungendo 1 euro, sarà possibile visitare a Palazzo Madama anche la mostra "Dalla Terra alla Luna". L’arte in viaggio verso l’Astro d’argento e "L’Italia del Rinascimento. Lo splendore della maiolica", alla GAM "Giorgio de Chirico. Ritorno al futuro" e al MAO "Goccia a goccia dal cielo cade la vita. Acqua Islam e arte". Inoltre nel pomeriggio, in ogni museo, sarà possibile seguire una visita guidata alle mostre speciale ferragosto. Orari di apertura dei musei della Fondazione: GAM – MAO – Palazzo Madama: dalle 10.00 alle 18.00. Ultimo ingresso alle 17.00. (segue) (Rpi)