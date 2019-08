Usa-Regno Unito: Pelosi, fermeremo intese post-Brexit se dannose per Accordo Venerdì Santo (2)

- La proposta di Pelosi di influenzare la Brexit fa seguito alle osservazioni rilasciate a Londra dal consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, John Bolton, secondo cui un accordo commerciale bilaterale sarebbe una priorità assoluta per l'amministrazione dopo che il Regno Unito uscirà dall'Unione europea. Secondo Bolton, peraltro, quest’intesa otterrà un sostegno "schiacciante" dal Congresso degli Stati Uniti. "Per essere chiari, nell'amministrazione Trump, il Regno Unito è in prima fila nella linea commerciale”, ha detto Bolton lunedì scorso dopo l'incontro con il nuovo primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, aggiungendo che la Brexit non avrebbe minacciato l'accordo del Venerdì Santo. I colloqui sulla Brexit tra Regno Unito e Ue sono attualmente in un vicolo cieco e Londra rischia di lasciare il blocco comunitario il 31 ottobre senza un accordo, uno scenario che potrebbe causare gravi danni economici. (Was)