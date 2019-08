Usa-Regno Unito: Pelosi, fermeremo intese post-Brexit se dannose per Accordo Venerdì Santo

- La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha minacciato di bloccare qualsiasi futuro accordo commerciale bilaterale tra gli Stati Uniti e il Regno Unito se la Brexit dovesse mettere a rischio l'accordo che ha posto fine al conflitto nell'Irlanda del Nord. "Se la Brexit mina l'Accordo del Venerdì Santo (firmato il 10 aprile 1988), non ci sarà alcuna possibilità che un accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito venga approvato dal Congresso", ha affermato Pelosi in una nota. "La pace garantita dall'accordo del Venerdì Santo è apprezzata dal popolo statunitense e sarà fortemente difesa su base bicamerale e bipartisan in seno al Congresso degli Stati Uniti". (segue) (Was)