Usa: Casa Bianca e Congresso cercano “compromesso” su legge controllo armi

- L’esposizione pubblica del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulle misure di controllo delle armi sta causando costernazione tra i conservatori e alcuni dei suoi consiglieri. Diversi uomini vicini al capo dello Stato avrebbero sollevato privatamente preoccupazioni sulle conseguenze politiche di quest’approccio, stando a fonti della Casa Bianca del “Wall Street Journal”. Al momento, tuttavia, Trump non sembra aver subito l’influenza di questo fronte, confermando l’intenzione di agire subito dopo le due sparatorie avvenute nei primi giorni di agosto a El Paso, in Texas, e Dayton, in Ohio. Trump, al momento, è in vacanza in New Jersey, ma alla Casa Bianca funzionari e consiglieri sono al lavoro con le controparti del Congresso per trovare una soluzione di compromesso.(Was)