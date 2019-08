Uruguay: mondo politico si divide su risultato primarie presidenziali in Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato elettorale delle primarie presidenziali in Argentina, dove si è imposto per un ampio margine il peronista Alberto Fernandez sull'attuale presidente Mauricio Macri, ha generato diverse ripercussioni a livello politico nel vicino Uruguay, dove si terranno le consultazioni presidenziali il prossimo 27 di ottobre. Il candidato della coalizione di governo (Frente Amplio), Daniel Martinez, che a sua volta si profila come il favorito nella corsa alla successione di Tabaré Vazquez dopo il successo del suo partito alle primarie del primo luglio scorso, ha dichiarato oggi che in Argentina "la gente ha votato contro un modello economico che ha fallito". L'attuale sindaco di Montevideo si è detto inoltre "dispiaciuto" per la crisi che attraversa il popolo argentino e "per l'impatto economico" di questa in Uruguay. Martinez si era riunito con Alberto Fernandez a Montevideo alcune settimane fa, riunione al termine della quale i due candidati del centrosinistra nei rispettivi paesi avevano manifestato "coincidenze di vedute" e si erano augurato "il meglio per i due paesi". (segue) (Abu)