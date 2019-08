Usa: Trump estende di un anno efficacia decreto su controllo delle esportazioni

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato mercoledì di aver prorogato di un anno la dichiarazione nazionale di emergenza sui regolamenti di controllo delle esportazioni. "Estenderemo per un anno l'emergenza nazionale dichiarata nell'ordine esecutivo 13222", ha detto Trump. Il 17 agosto 2001, l'ex presidente George W. Bush ha emesso l'ordine esecutivo 13222 ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act. In quest’atto legislativo, Bush ha dichiarato un'emergenza nazionale rispetto all'insolita e straordinaria minaccia alla sicurezza nazionale, alla politica estera e all'economia degli Stati Uniti rappresentata dalla scadenza dell'Export Administration Act del 1979. Trump ha spiegato che poiché il Congresso non ha rinnovato l'Export Administration Act, l'emergenza nazionale deve restare in vigore oltre la data naturale di scadenza prevista per il 17 agosto 2019. In base alle normative statunitensi sul controllo delle esportazioni, alcuni beni e tecnologie potrebbero essere vietati o potrebbe essere necessaria una licenza governativa per procedere alle attività di export. I dipartimenti di Stato e del Commercio dispongono delle autorità per imporre tali regolamenti ai prodotti cosiddetti “dual use” e di difesa, mentre il dipartimento del Tesoro può applicare sanzioni economiche e commerciali. (Was)