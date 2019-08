Governo: M5s, Centinaio (Lega) invece di dimettersi firma nomina direttore Agea

- Per il Movimento 5 stelle "cercare di dare delle spiegazioni plausibili alle ultime azioni della Lega risulta impossibile. Proprio oggi ecco l'ultima trovata, mentre il paese rischia di andare a rotoli a causa dei loro giochini di convenienza, il ministro all'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, in quota Lega, invece di dimettersi pensa bene di firmare una nomina triennale, quella di Andrea Comacchio, come direttore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea). Riteniamo - aggiunge una nota del M5s - che il ministro avrebbe dovuto dimettersi da giorni, visto che è proprio il suo partito ad avere staccato la spina a questo governo voluto dalla maggioranza degli italiani e che ora invece, subiscono il caos politico che la Lega ha generato. Al caos ora i leghisti aggiungono la beffa, con una nomina last minute in pieno stile da Prima Repubblica". Lo dichiarano i deputati e le deputate del Movimento 5 stelle in commissione Agricoltura alla Camera. (Com)