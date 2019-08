Migranti: Brignone-Civati (Possibile), Tar su Open Arms conferma disumanità decreto Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta un tribunale conferma l'illegittimità, e l'intrinseca disumanità, del decreto Salvini, cosiddetto Sicurezza bis, ma che in realtà non garantisce alcuna sicurezza. Perché mette solo in pericolo le persone. È un provvedimento contrario alle leggi internazionali e caratterizzato da sanzioni inaccettabili verso chi salva vite umane". Lo dichiarano la segretaria e il fondatore di Possibile, Beatrice Brignone e Giuseppe Civati, commentando il pronunciamento del Tar sullo sbarco della Open Arms. "Quella di oggi - aggiungono Brignone e Civati - è una buona notizia. Ma non può bastare la decisione del Tar: è necessaria un'azione politica per cancellare una legge che, tra i tanti difetti, è anche dannosa". (Com)