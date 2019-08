Governo: Brunetta (FI), Salvini tenga foto di Renzi sul comodino come monito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ricordo a Salvini e a me stesso che un tempo la Lega era scesa al 3 per cento mentre il Pdl era al 38 per cento", lo scrive in una nota il deputato e responsabile economico di Forza Italia, Renato Brunetta. "Adesso i numeri sono quasi invertiti ma attenzione. Se è vero che Giorgetti ha regalato a Salvini la foto di Renzi da mettere sul comodino come monito per dire che le cose cambiano velocemente in politica, non posso che essere d’accordo con Giorgetti. Con la crisi dei ceti medi, è molto facile infatti che l’elettorato cambi presto orientamento di voto, come avvenuto con Renzi. Quindi è bene che la Lega faccia tesoro di questa esperienza”, conclude Renato Brunetta. (Com)