Tunisia: riserve valutarie salite a 5,31 miliardi di euro

- Le riserve di valuta estera della Tunisia hanno raggiunto i 5,31 miliardi di euro al 9 agosto scorso, in aumento del 35,3 per cento. Lo ha annunciato oggi la Banca centrale tunisina. Il valore delle riserve copre 95 giorni di importazioni. Nello stesso periodo dello scorso anno, le riserve di valuta estera erano di 3,44 miliardi di euro, pari a 71 giorni di importazioni. Lo scorso 13 giugno il ministro incaricato delle Grandi riforme, Taoufik Rajhi, ha annunciato che il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato lo sblocco della sesta tranche da 247 milioni di dollari della linea di credito da 2,9 miliardi di dollari complessivi concessa alla Tunisia nel 2016. Il totale dei fondi stanziati dall’istituzione internazionale a favore dell’economia del paese nordafricana ammonta così a 1,6 miliardi di dollari. La Tunisia ha concluso nel dicembre del 2016 un accordo con il Fondo monetario internazionale per un programma quadriennale di prestito da 2,9 miliardi di dollari volto ad assicurare il rilancio dell’economia. Alla fine del settembre del 2018, l’Fmi ha approvato il versamento della quinta tranche dal valore di 245 milioni di dollari. (Tut)