Ponte Genova: Botto (M5s), fare giustizia è anche ritirare concessioni Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno del dolore e del ricordo per le vittime del Ponte di Genova, una parola riecheggia più di tutte: giustizia", scrive in una nota la senatrice genovese del Movimento 5 stelle, Elena Botto. "Al di là dei procedimenti giudiziari, che faranno il loro corso, ritengo che 'fare giustizia' significhi anche revocare le concessioni autostradali ad Aspi. Perché chi sbaglia oltre il limite dell'accettabile, deve pagarne le conseguenze - continua Botto - purtroppo oggi abbiamo riscontrato ancora una volta un atteggiamento elusivo da parte di tutti gli esponenti del centrodestra, con l'eccezione del presidente Toti, il quale ha affermato che non si può far pagare un prezzo così salato ad un’impresa per colpa di un solo manager. A parte il fatto che parlare di un solo manager è a dir poco riduttivo, certe affermazioni dimostrano come per alcuni l'interesse di parte prevalga sul principio di integrità. Per il Movimento 5 stelle non è così e proseguiremo in questa giusta battaglia", conclude la senatrice genovese M5s, Elena Botto.(Com)