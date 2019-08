Migranti: Meloni su Open Arms, giudici Tar ignorano volontà Parlamento, serve blocco navale

- Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "i giudici amministrativi del Tar del Lazio reputano di poter decidere le politiche migratorie dell'Italia fregandosene della volontà del Parlamento. Ora hanno deciso che la nave della Ong spagnola Open Arms può sbarcare tutti i clandestini che ha a bordo in Italia. Per quanto tempo dobbiamo ancora subire questa follia? Il problema va risolto a monte con il blocco navale per impedire ai barconi di partire. Possibile che solo Fratelli d'Italia lo chieda?", conclude Giorgia Meloni. (Com)