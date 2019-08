Roma: addio a Paolo Cenci, sua la boutique dei politici a due passi da Montecitorio

- E’ morto a Roma pochi giorni fa Paolo Cenci, storico proprietario dell’omonima boutique di abbigliamento in via di Campo Marzio, a due passi da Montecitorio. Paolo Cenci, scomparso all’età di 90 anni, aveva preso le redini del negozio succedendo al padre Davide che lo aveva fondato nel lontano 1926. La boutique, nata negli stessi locali dove ancora si trova, è stata negli anni punto di riferimento non solo di parlamentari, ministri e premier, ma anche di esponenti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria romana.(Rer)