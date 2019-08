Roma: Bordoni (Fi) ricorda Paolo Cenci, ha contribuito a dare lustro alla città

- “Quando si parla di eccellenza nell'abbigliamento e di botteghe storiche a Roma tra i primi nomi non può mancare quello della boutique Cenci di via campo Marzio. Un nome, Cenci, da sempre naturalmente associato all'eleganza, alla discrezione, all'equilibrio che sono le doti essenziali del sapersi vestire bene. Stesse caratteristiche le ritroviamo nella persona di Paolo. Figlio del capostipite Davide che nel 1926 aprì un'attività con più di 90 anni di storia. Da ex assessore al commercio della Capitale esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia e un pensiero di sincera gratitudine da parte di tutto il coordinamento romano e dal gruppo di Forza Italia in Campidoglio per avere contribuito a dare lustro alla nostra città con una boutique di primissima qualità”. Così Davide Bordoni, consigliere comunale e coordinatore romano di Forza Italia, ha voluto ricordare in una nota la figura di Paolo Cenci, scomparso da pochi giorni. “La forza di Cenci, oltre che nell'essere un'instancabile lavoratore, era nel saper rappresentare al meglio una tradizione del bello che ha attraversato la storia della Repubblica vestendo presidenti, ministri e parlamentari”, conclude il consigliere capitolino.(Rer)