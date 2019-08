Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNELa vicesindaco Anna Scavuzzo e l’assessore Gabriele Rabaiotti salutano gli operatori della Centrale Operativa del Piano socialità.Via San Tomaso 3 (ore 9.30)La vicesindaco Anna Scavuzzo e gli assessori Cristina Tajani e Gabriele Rabaiotti salutano gli operatori del Comando della Polizia locale.Via Beccaria 19 (ore 10.00)La vicesindaco Scavuzzo e l’assessore Gabriele Rabaiotti salutano gli ospiti e il personale della RSA Gerosa Brichetto.Via Mecenate 96 (ore 11.00)L’assessore Gabriele Rabaiotti pranza con gli anziani ospiti del Centro Socio Ricreativo Culturale Osteno.Via Osteno 2/A (ore 13.00)La vicesindaco Scavuzzo pranza con gli anziani ospiti del Centro Socio Ricreativo Culturale Il Giardino.Via Stratico 5 (ore 13.30)La vicesindaco Scavuzzo e l’assessore Gabriele Rabaiotti salutano gli ospiti del Centro Socio Ricreativo Culturale Acquabella.Via Don Carlo S.Martino 10 (ore 14.30)La vicesindaco Anna Scavuzzo e l’assessore Gabriele Rabaiotti salutano gli ospiti, le famiglie, gli operatori e i volontari dell’Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli.Via Bartolomeo d’Alviano 78 (ore 15.30)La vicesindaco Anna Scavuzzo e l’assessore Gabriele Rabaiotti salutano gli ospiti, le famiglie, gli operatori e i volontari del Pio Albergo Trivulzio.Via Trivulzio 15 (ore 16.30)Gli assessori Cristina Tajani e Gabriele Rabaiotti partecipano alla Festa di Ferragosto con musica e balli presso il tradizionale tendone di “Vacanze a Milano”.Piazza del Cannone (ore 17.30)La vicesindaco Anna Scavuzzo partecipa al grande concerto di Ferragosto, con proiezioni video in tempo reale, con l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, diretta da Ruben Jais.Cortile delle Armi del Castello Sforzesco (ore 21.00)REGIONEL'assessore alle Politiche sociali,abitative e disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, partecipa, su delega del presidente Attilio Fontana, alla Festa di Ferragosto presso l'Auditorium del Pio Albergo Trivulzio.Pio Albergo Trivulzio, via Trivulzio 15 (ore 15.00) (Rem)